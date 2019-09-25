أبو سليمان التقى وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة أرفانتيس

التقى وزير العمل كميل أبو سليمان وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والمسؤول الجديد عن ملف لبنان في الصندوق تانوس أرفانتيس.
وتم خلال اللقاء عرض آخر التطورات المتعلقة بمناقشة مشروع الموازنة لعام 2020 والتحديات الاقتصادية الراهنة.
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