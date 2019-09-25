أبو سليمان التقى وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة أرفانتيس

التقى وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ وفدا من ​صندوق النقد الدولي​ برئاسة نائب مدير قسم ​الشرق الأوسط​ وآسيا الوسطى والمسؤول الجديد عن ملف لبنان في الصندوق تانوس أرفانتيس. وتم خلال اللقاء عرض آخر التطورات المتعلقة بمناقشة مشروع ​الموازنة​ لعام 2020 والتحديات الاقتصادية الراهنة.

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