البستاني: الرئيس عون طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تأمين عودة النازحين

اشار عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "بجرأته المعهودة ومن أعلى منبر في ​العالم​ طالب فخامة الرئيس ميشال ​المجتمع الدولي​ بتحمل مسؤولياته في تأمين عودة ​النازحين​، وذلك بغض النظر عن تحقيق الحل السياسي. فالدول الصغيرة لا يجب أن تخضع لمشيئة الدول الكبرى"، معتبرا أنه "عندما تتعارض مصلحة الأقوياء مع حق الضعفاء تنتفي المبادىء والعدالة".

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