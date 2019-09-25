موقع خامنئي نشر صورة للقاء جمع خامنئي مع نصرالله وسليماني

نشر موقع المرشد الاعلى للثورة في ايران السيد علي الخامنئي صورة لقاء جرى مؤخرا بين الخامنئي والأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ وقائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري اللواء ​قاسم سليماني​.

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