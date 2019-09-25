بن سلمان تلقى اتصالاً من إسبر لبحث الترتيبات الجارية لإرسال قوات أميركية دفاعية للسعودية

افادت وكالة الأنباء ​السعودية​ "واس" بأن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى اتصالاً هاتفياً من ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ وجرى البحث في الترتيبات الجارية لإرسال قوات أميركية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة". وأكد اسبر خلال الاتصال أن "​الولايات المتحدة​ ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة السعودية للدفاع عن نفسها"، مشيرا الى ان "​سياسة​ ​إيران​ العدائيةً التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها"، شاكرا "السعودية لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة ​العالم​ية".

من جهته أكد بن سلمان ان "الهجوم التخريبي الذي تعرضت له السعودية يعد تصعيداً خطيراً تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم و​الأمن​ الدوليين".

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