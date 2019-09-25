مدير الاستخبارات بالبيت الأبيض يهدد بالاستقالة إذا لم يتحدث بحرية أمام الكونغرس

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأنه "هدد مدير الاستخبارات بالبيت الأبيض بالاستقالة إذا لم يتحدث بحرية أمام الكونغرس الذي استدعاه"، مشيرةً الى أن "مدير الاستخبارات أبدى تخوفه من ضغط البيت الأبيض عليه كي يرفض الإجابة على أسئلة الكونغرس".
ولفتت الصحيفة الى أن "مدير الاستخبارات أبلغ البيت الأبيض أنه غير مستعد لإخفاء معلومات عن الكونغرس خلال شهادته غدا".
ولفت مدير الاستخبارات بالبيت الأبيض الى أنه "سيتم تسليم نص الشكوى بخصوص مكالمة ترامب مع نظيره الاوكرانسي فلاديمير زيلينسكي اليوم للكونغرس".
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