ترامب: جو بايدن مارس تهديدا سياسي على الرئيس الأوكراني

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أنه "يجب توخي الشفافية تجاه تجاوزات نائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​ في ​أوكرانيا​"، مشيراً الى أن "بايدن مارس تهديدا سياسيا على الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​".

ولفت ترامب في مؤتمر صحفي له الى ان "الديمقراطيون يسعون لتقسيم أميكرا لغايات انتخابية"، مشيراً الى أنه "من غير المعقول ان يطلب عزلي بسبب محادثة هاتيفة".

وشدد من جهة أخرى، على أنه "اذا استهدفت اي سفينة أميركية في الشرق الأوسط فستكون العواقب وخيمة".