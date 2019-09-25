زعيم المعارضة البريطانية يرفض الانتخابات ويطالب جونسون بالاستقالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

رفض زعيم المعارضة البريطاني، الأربعاء، مطلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بتصويت حجب الثقة عن الحكومة، قائلا إنه لن يدعم انتخابات جديدة طالما لم يتم استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين إن جونسون يجب أن يضمن تأخير البريكسيت المقرر في 31 أكتوبر "ثم دعنا نجري انتخابات."

وطالب كوربين جونسون بالاستقالة بسبب التعليق غير القانوني للبرلمان.

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وقال إن جونسون "يجب أن يقوم بالأمر المحترم ويستقيل" بعد أن قضت المحكمة العليا الثلاثاء بأن محاولة رئيس الوزراء تعليق البرلمان لخمسة أسابيع غير قانوني.

قال جونسون إنه لن يستقيل.

واتهم جونسون معارضيه بالخوف من حكم الجمهور برفضهم العودة إلى الانتخابات.