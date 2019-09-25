بايدن: ترامب شن هجوما مباشرا على استقلال وزارة العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

صرح نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بأن الرئيس دونالد ترامب شن "هجومًا مباشرًا" على استقلال وزارة العدل الأمريكية وسيادة القانون.

وقال بايدن إن نسخة غير منقحة لمكالمة ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكى تظهر أن ترامب سعى إلى "تشويه سمعة خصم سياسي محلي".

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وأضاف بايدن في بيان: "علمنا أيضًا أنه كان يعتزم إشراك وزارة العدل الأمريكية في هذا المخطط، وهذا هجوم مباشر على الاستقلال الأساسي لتلك الوزارة وهو استقلال أساسي من أجل سيادة القانون".

وقال بايدن، الأوفر حظا للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل ،إن ترامب "وضع السياسة الشخصية في مرتبة أعلى من يمينه (الدستوري) المقدس".

كان ترامب قد صرح في وقت سابق اليوم الااربعاء إن نص مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي تم نشره ، يظهر بأنه لم يكن هناك ضغط يمارس على كييف من أجل التحقيق في فساد محتمل في تعيين نجل خصم ترامب السياسي الديمقراطي جو بايدن في منصب بارز في شركة النفط والغاز الأوكرانية، بوريسما عام 2014.