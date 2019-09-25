​شيخ الأزهر يعود للقاهرة بعد إجراء عملية ناجحة في العين بالعاصمة الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
وصل إلى مطار القاهرة، مساء الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قادما من العاصمة الفرنسية باريس بعد إجراء عملية ناجحة بالعين.
كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أجرى عملية جراحية ناجحة في العين، بالعاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضي.
وتعد هذه هي العملية الثانية التي أجراها فضيلة الإمام الأكبر في العين،العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن أجرى الأولى في يوليو الماضي
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