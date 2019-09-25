صحة الدقهلية: فحص 1122 حالة في قافلة طبية مجانية ببني عبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توقيع الكشف على 1122 في قافلة طبية مجانية بقرية الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد علي مدار يومين.
وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في تصريحات صحفية، اليوم، إنه جرى تحويل 25 مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 6 قرارات علاج على نفقة الدولة، وعمل أشعة عادية وموجات صوتية لـ130 حالة، واجراء 264 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 104 حالات لأمراض الضغط والسكر.
وأكد وكيل وزارة الصحة، على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان بنطاق المحافظة.
وأشار "مكي"، أن القافلة التي استمرت على مدار يومي 23 و24 من شهر سبتمبر الجاري، ضمت 10 عيادات متخصصة، وأقيم على هامش القافلة 28 ندوة تثقيفية.
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