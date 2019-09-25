القضاء الجزائري يصدر أحكامه ضدّ شقيق بوتفليقة ومسؤولين

أصدر القضاء العسكري في الجزائر فجر اليوم، الأربعاء 25 سبتمبر 2019، حكما بالسجن النافذ 15 عاما بحق كل من شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، ومسؤولين آخرين، بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة وزعيمة حزب العمال، لويزة حنون والفريق المتقاعد محمد مدين واللواء المتقاعد بشير طرطاق.

كما قضت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة، جنوبي العاصمة، حكما بالسجن النافذ، 20 عاما غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار.

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وصدر الحكم ذاته، غيابيا أيضا، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.

وكان قد مثل يوم الاثنين الماضي 3 متهمين في القضية أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية فيما رفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور لجلسة المحكمة.