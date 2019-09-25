خطف موظفة في البرلمان الكويتي من أمام مقر عملها

كشفت موظفة في مجلس الأمة الكويتي، عن تعرضها للخطف من قبل شخص من فئة ”البدون“ أمام مقر عملها في البرلمان.

ووفقًا لصحيفة ”الرأي“ الكويتية، فإن الموظفة قدمت بلاغًا للجهات المختصة بتعرضها للخطف من أمام بوابة مجلس الأمة، من قبل أحد ”البدون“ في البلاد.

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وأوضحت الموظفة، أن الخاطف أرغمها على صعود سيارته وتوجه بها إلى منزله، ومن ثم أعادها إلى سيارتها، دون كشف تفاصيل أخرى حول اسم الخاطف، أو أسباب خطفها.

وسبق أن شهدت الكويت، في الأشهر القليلة الماضية حالات خطف، منها في شهر اوت الماضي، حيث خُطف وافد من قبل ثلاثة أشخاص وتم تعذيبه عدة أيام قبل تمكنه من الفرار، فضلًا عن حادثة خطف المحامي سعود الهلفي من قبل أربعة وافدين في شهر فيفري الماضي.