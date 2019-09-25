لافروف: روسيا تلتزم بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مع الآخرين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو ستلتزم بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية طالما التزمت بها الأطراف الأخرى.
تلتزم بتعليق التجارب النووية منذ عام 1991 .. وخلال هذه الفترة، لم نقم بأي تفجير نووي، ونعتزم مواصلة الالتزام بتعليق التجارب في حال أدركنا أن الدول النووية الأخرى تلتزم بالنهج نفسه".
وقال لافروف خلال المؤتمر الخاص بمعاهدة حظر التجارب النووية في نيويورك، اليوم /الأربعاء/، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - " روسيا
ودعا وزير الخارجية الروسي، الحكومة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها غير المسؤول بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واتخاذ الخطوات الضرورية فورا للمصادقة عليها".
وأوضح لافروف، أن رفض الولايات المتحدة المصادقة على المعاهدة سيؤدي إلى عواقب خطيرة على المعاهدة والأمن الدولي بشكل عام، مشيرا إلى أن الرفض الأمريكي يمنع المعاهدة من أن تصبح معاهدة دولية فاعلة.
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