النمسا وألمانيا تراقبان الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية

يبحث وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ بيشورن، يوم الاثنين المقبل، مع نظيره الألماني هورست سيهوفر في برلين زيادة مراقبة الحدود بين ألمانيا والنمسا.
إلى أن النمسا تعتزم أيضًا تطبيق نفس القرار بشأن مراقبة الحدود مع الدول المجاورة لها خلال الأيام القادمة.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم الأربعاء، أن النمسا ترحب بالقرار الألماني الخاص بتوسيع نطاق الرقابة على الحدود مع دول الجوار ليشمل النمسا أيضًا، لافتًا
يمكن نجاحه بشكل مستدام إلا إذا وثقت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في سياسات اللجوء والهجرة مرة أخرى مع إرساء القواعد التي يتم قبولها من قبل الجميع والتقيد التام بها من قبل الدول الأوروبية.
ولفت البيان إلى تأكيد وزير الداخلية النمساوي أن حرية السفر في أوروبا مكفولة بضوابط وأن تشغيل نظام شنجن لا
وذكر البيان أن النمسا سوف تبذل قصارى جهدها لضمان أن الضوابط الحدودية اللازمة للحماية من التهريب والهجرة غير القانونية يمكن تنفيذها بكفاءة عالية على الجميع.
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