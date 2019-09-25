سلطنة عمان وألمانيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث أمين عام وزارة الخارجية العمانية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مع سكرتير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية اندرياس ميخائيليس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين

بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.كما ناقش الجانبان وفقا لوكالة الأنباء العمانية - اليوم الأربعاء وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما التقى البوسعيدي نائبة رئيس البرلمان الاتحادي الألماني "البوندستاغ" كلوديا روث، وبحث معها تعزيز التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات والتطرق إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.