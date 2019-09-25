أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد إصابات الكوليرا، في ولايتي النيل الأزرق (جنوب السودان)، و سنار (شمال النيل الأزرق)، إلى 183 مصابا.
وقالت وزارة الصحة الاتحادية في السودان إنها تسلمت 5 ملايين جنيه سوداني (الدولار يعادل نحو 45 جنيها) ، دعما من وزارة المالية والاقتصاد الوطني كدفعة أولى لمواجهة متطلباتالقضاء على وباء الكوليرا في الولايتين.
على الولايات المستهدفة والمتأثرة بالمرض، وبعض الولايات عالية الأخطار.
وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة دكتور بابكر المقبول، في الاجتماع اليومي للجنة الفنية لمواجهة انتشار وباء الكوليرا، إن الوزارة تسلمت الدفعة الأولى من الدعم أمس، لافتا إلى أنه تم توزيعها اليوم
وأضاف المقبول أن الوزارة في انتظار المزيد من الدعم للاستجابة للمتطلبات لباقي الولايات، بما يمكنها من التعامل مع مستجدات الأحداث في حينها، مشيدا بوزارة المالية لتعاونها في هذا الصدد.
وأكد التقرير اليومي لوباء الكوليرا عدم تسجيل وفيات جديدة بالمرض، عدا الحالات الثماني حالات المسجلة منذ يومين، في حين بلغت الإصابات 183 إصابة منذ 28 أغسطس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ًارتفاع عدد إصابات الكوليرا في السودان إلى 183 مريضًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.