الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

أسقطت الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الليبي، أمس، طائرة تركية مسيرة في ضواحي العاصمة طرابلس، وسط تقدمات للقوات البرية في عدة محاور، وتراجع للميليشيات. وقالت غرفة عمليات الكرامة، إن طائرات سلاح الجو الليبي استهدفت غرفة عمليات تركية، بالقرب من منطقة أبو قرين شرق مدينة مصراتة. يذكر أن قوات الجيش الليبي قد تمكنت من إسقاط ما يقرب من 15 طائرة تركية من دون طيار، منذ أبريل الماضي.

بدوره، أكد عقيلة الصابر، عضو مكتب الإعلام في غرفة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي، لــ«الاتحاد»، إن قوات الجيش تعزز من سيطرتها على المواقع الجديدة التي سيطرت عليها، لافتاً إلى أن قوات الجيش صدت هجوم الميليشيات في ضواحي طرابلس. وأكد الصابر، أن الميليشيات المسلحة تعمل على زرع الألغام في عدة محاور بضواحي العاصمة.

وتقترب قوات الجيش الليبي من السيطرة بشكل كامل على منطقة العزيزية، وذلك بعد انسحاب الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق من مواقعها.

كانت الوحدات العسكرية، أحرزت تقدماً في المنطقة المُحيطة بمعسكر اليرموك، مُعززاً بغطاء جوي، بعد أن خاضت معارك عنيفة خلال الساعات الماضية، والتي أسفرت عن مقتل قادة محاور الميليشيات الإرهابية.

وقال مركز الإعلام التابع لغرفة عمليات الكرامة، إن شباباً داعمين للجيش نفذوا عملية نوعية في جنزور بالعاصمة، تمكنوا فيها من تصفية اثنين من المسلحين المنضويين تحت عباءة ميليشيا «فرسان جنزور».

إلى ذلك، أعلنت القيادة الأميركية الإفريقية «الأفريكوم»، أمس، تنفيذها غارة جوية استهدفت إرهابيين، ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي، في محيط مدينة مرزق جنوبي ليبيا، ما أسفر عن مقتل 11 إرهابياً جراء الغارة الجوية. وأشارت «أفريكوم» إلى أن الغارة الجوية جاءت بهدف القضاء على إرهابيي داعش، وحرمانهم من القدرة على شن هجمات في ليبيا.

وقال الجنرال ويليام جايلر، مدير العمليات في قيادة أفريقيا الأميركية، إن هذا المجهود يدل على تصميم الولايات المتحدة على حرمان الإرهابيين من الملاذات الآمنة. وأكد بيان أفريكوم، أن كافة الجهود الدبلوماسية تأتي بهدف تحقيق الاستقرار والوضع السياسي في ليبيا، وكذلك القضاء على المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.