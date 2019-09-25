جانتس يرفض الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو

أكّد بيني جانتس زعيم حزب "أبيض أزرق"، اليوم الأربعاء، رفضه الانضمام إلى حكومة يرأسها خصمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعيد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
حل حزب "أبيض أزرق" أولا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها إسرائيل يوم 17 سبتمبر الجاري بقارق ضئيل أمام حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
إلا أن المشاورات، التي قام بها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين روفلين، أسفرت عن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.
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وكتب جانتس، على صفحته على فيسبوك، أن "حزب أبيض أزرق، الذي أترأّسه، لن يقبل الانضمام إلى حكومة قد يواجه رئيسها قراراً اتهامياً خطيراً"، في إشارة إلى نتنياهو.
ويخضع نتنياهو للتحقيق وهو مهدّد بتوجيه اتهام إليه في قضايا فساد.
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