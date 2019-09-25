أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأربعاء، التفاصيل الأولية لاتفاق تجاري جديد بين البلدين. وقال ترامب إن الاتفاق سيفتح الأسواق اليابانية أمام منتجات أميركية بقيمة سبعة مليارات دولار. وفي مراسم توقيع مع آبي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب إن المرحلة الأولى من الاتفاق ستشمل تجارة رقمية بين أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف ترامب أن مفاوضين من الجانبين سيواصلون المحادثات. اقرأ أيضاً... ترامب وزيلينسكي يعقدان اجتماعاً على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: اتفاق تجاري مع اليابان بقيمة 7 مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.