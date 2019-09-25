تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 سبتمبر الجاري.

وقال ريفلين، لنتنياهو أمام الصحافيين، "أكلفك بتشكيل الحكومة"، وذلك بعد صدور بيان من مكتب ريفلين جاء فيه أن "مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة ستمنح لرئيس الوزراء وزعيم الليكود".

جاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي ضم ريفلين ونتنياهو وخصمه الرئيسي رئيس الأركان السابق بيني جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض".

وفور تكليفة بتشكيل الحكومة، جدد نتنياهو دعوته بيني جانتس إلى الانضمام إليه في إطار حكومة وحدة.

وسيكون لدى نتنياهو، مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة مع إمكان تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين.

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وفي حال أخفق في تحقيق ذلك، يمكن لريفلين أن يكلف شخصية أخرى.

وبحسب النتائج النهائية الرسمية التي أعلنت اليوم الأربعاء، فإن حزب الليكود برئاسة نتانياهو فاز بمقعد إضافي، فيما خسر حزب متحالف مع نتنياهو مقعدا.

بذلك، يكون الليكود قد حصل على 32 مقعداً في الكنيست، مقابل 33 مقعداً لتحالف "أزرق أبيض" من أصل 120 مقعدا. كانت إسرائيل شهدت أزمة سياسية منذ الانتخابات التي جرت في إبريل الماضي والتي لم تمكن أي ائتلاف من تشكيل حكومة ما استدعى تنظيم انتخابات مبكرة في سبتمبر الجاري.

وسيواجه نتنياهو مهمة قد تكون مستحيلة. فكل من الطرفين يبقى عاجزاً عن تشكيل حكومة رغم تمكن نتنياهو من الحصول على تأييد 55 نائباً لتشكيل ائتلاف وجانتس على تأييد 54 نائباً. لكن ذلك لا يمكن أيا منهما من تشكيل حكومة لأن الأغلبية تتألف من 61 نائباً.