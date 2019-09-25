الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين اليوم الأربعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بقيادة حزب الليكود اليميني.

وبحسب “رويترز” فإن ذلك يأتي بعدما فشلت محادثات تقاسم السلطة مع منافسه المنتمي لتيار الوسط بيني جانتس.

وقالت الوكالة أن لقطات تلفزيونية على الهواء أظهرت ترشيح ريفلين لنتنياهو. وأمام نتنياهو 28 يوما حتى يشكل حكومته مع إمكانية التمديد 14 يوما.

وبعد مرور ثمانية أيام على انتهاء انتخابات غير حاسمة، لا يبدو أن أمام نتنياهو طريق واضح لفترة ولاية خامسة في المنصب، إذ يحتاج تكتل اليمين بقيادة ليكود والأحزاب الدينية معه لستة مقاعد ليشكل غالبية تؤهله للحكم في البرلمان البالغ عدد مقاعده 120، بحسب “رويترز”.

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وكانت مصادر إسرائيلية مسؤولة رجحت في وقت سابق اليوم قيام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتكليف رئيس حكومة تسيير الأعمال ورئيس حزب “الليكود” وتحالف اليمين بنيامن نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الخامسة والثلاثين المقبلة.

ونقلت القناة “13” الإسرائيلية عن مصادر رسمية، قولها بأن “الرئيس ريفلين قد يكلف نتنياهو هذه الليلة بتشكيل الحكومة المقبلة، إذا اتضح أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات بين حزبي (الليكود) و(أزرق أبيض) بزعامة بني غانتس لتشكيل حكومة وحدة وطنية”.

وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإٍسرائيلي الـ22 حصول كلاً من :تحالف “أزرق أبيض “بزعامة بيني غانتس على 33 مقعدًا، وحزب “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو حصل على 32 مقعدًا، و”القائمة المشتركة” التي تمثل الوسط العربي في إسرائيل، برئاسة أيمن عودة، والتي تعتبر القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي حصلت على 13 مقعدًا، وحزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان حصل على 8 مقاعد، حزب “شاس” المتدين 9 مقاعد، حزب “يهدوت هتوراة” 7 مقاعد، تحالف “يمينا” 7 مقاعد، تحالف “العمل- غيشير” 6 مقاعد، وتحالف “المعسكر الديموقراطي” 5 مقاعد.