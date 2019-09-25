كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة السودانية تؤكد استعدادها للتعاون مع البنك الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، استعداد حكومته للتعاون مع البنك الدولي، بما يخدم مصلحة بلاده.

جاء ذلك لدى لقائه مدير البنك الدولي ديڤيد مالباس، بنيويورك على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (رسمية) عن مالباس تأكيده استعداد البنك الدولي لدعم ومساندة برامج حكومة الفترة الانتقالية بالسودان.

وأضاف مالباس أن "البنك الدولي سيعمل مع حكومة الفترة الانتقالية لتطوير وتعزيز الاقتصاد السوداني".

وامتنع البنك الدولي عن تقديم مساعدات مالية للسودان، منذ ثمانينات القرن الماضي، بعد تعثر الأخير في سداد ديونه الخارجية، فيما يكتفي بتقديم المساعدات الفنية له.

وفقد السودان 80 بالمئة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية، بما يقدر بـ50 بالمئة من إيراداته العامة.

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وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وفي لقاء منفصل، اجتمع حمدوك بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم السلام، أوسكار فرنانديز تارانكو.

ووفق الوكالة نفسها، بحث اللقاء السبل الكفيلة لاستفادة السودان من الدعم الذي تقدمه لجنة بناء السلام في الانتقال من مرحلة حفظ السلام إلى بناء السلام، بجانب التمويل الذي يقدمه صندوق بناء السلام.

واتفق الجانبان على ضرورة التعاون والتنسيق لمخاطبة المجتمع الدولي، من أجل تعبئة الموارد لدعم مشاريع بناء السلام في السودان.

ومنذ 2003، تشهد دارفور حربًا بين الحكومة وحركات متمردة، هدأت وتيرتها بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة.

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