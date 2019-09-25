بخلاف التوقعات..المرشح الرئاسي نبيل القروي لن يغادر السجن اليوم

بخلاف التوقعات التي كانت تشير إلى أن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي سيعانق الحربة اليوم الأربعاء، حاء القرار القضائي مخالف.

وفي ذات السياق، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التونسية الأربعاء تأجيل النظر في الطعن المقدم للإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي إلى الاثنين المقبل.

كما سمحت لهيئة الدفاع برفع طلب لتقديم موعد هذه الجلسة في حال انتهاء إضراب القضاة الجاري حاليا في تونس، وهو الإضراب الذي ألقى بالفعل بظلاله على جلسة دائرة محكمة الاستئناف، فيما يخص قرار الإفراج عن نبيل القروي.

وكان حاتم المليكي، المتحدث باسم المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، قد قال اليوم إنه من المنتظر أن يتم الإفراج عن القروي خلال ساعات.

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وتابع: “هناك احتمالية للإفراج عنه وهو أمر طبيعي لإنقاذ المسار الديمقراطي في تونس، الذي طالبت به كل المؤسسات والمنظمات في البلاد”، مضيفا: “يبقى أننا في الحزب لدينا الاستعداد لكل الاحتمالات”.

وشدد المليكي على أن الحزب طالب الجميع بتحمل المسؤولية في إنقاذ العملية الانتخابية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.

ويخوض القروي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع منافسه قيس سعيد، بعدما كشفت نتائج الدور الأول عن تصدرهما للنتائج في حدث شكل مفاجأة غير متوقعة في تونس.