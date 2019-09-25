شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. الصحفي المصري "محمد مصطفى شردي" يطرح رؤيته لإعلام المستقبل والان مع التفاصيل

يستضيف غداً الخميس نادى روتاري الإسكندرية مارين ونادى روتاري الإسكندرية فاروس الإعلامي والكاتب الصحفي المصري محمد مصطفى شردي، في ندوة بعنوان "اعلام المستقبل"، وذلك بمقر النادي السوري.

ويطرح شردي رؤيته للمتغيرات التي تشهدها الساحة الإعلامية في مصر والشرق الأوسط، وكيفية استعادة الدور الريادي للإعلام المصري في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

كما يتناول، تأثير التغيرات المتلاحقة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال على وسائل الإعلام، خاصة التي اصبحت تشكل عاملا حاسما في قيادة الرأي العام على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية.

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كما سيتحدث شردي عن أهمية محتوى ومضمون في الرسالة الإعلامية، ومصادر الاخبار وكيفية التصدي للسلبيات التي يفرزها هذا الواقع مع غياب المهنية.. وسيتطرق شردي لمستقبل الصحافة الورقية وما تواجهه من أزمات شائكة بسبب الطفرة التكنولوجية غير المسبوقة التي صنعتها وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت البديل المفضل للصحافة المقروءة.

كما يتحدث ايضاً عن اهم عناصر الاعلام وهو "المتلقي او المواطن" وضرورة دراسة سلوك القارئ الذي أصبح من خلال التطور التكنولوجي يمتلك السبق في الحصول على الخبر بما قد يتجاوز إمكانيات الكثير من وسائل الاعلام المحلية.

يحضر الندوة عدد كبير من الشخصيات العامة واعضاء مجلس ادارة نادي روتاري فضلا عن الصحفيين.