عمدة نيويورك الأسبق لـ"العين الإخبارية": أوروبا مطالبة بمقاطعة إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رودولف جولياني، عمدة نيويورك الأسبق، إن إيران الراعي الأكبر للإرهاب في العالم، مطالبًا أوروبا بمقاطعة طهران.



وأشار جولياني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن قرار شن الحرب ضد إيران يعود على ترامب والمسؤولين في الإدارة الأمريكية، مؤكداً في الوقت نفسه أن طهران انتهكت بشكل واضح قواعد القانون الدولي بهجومها على إمدادات النفط.



وأوضح محامي ترامب أن الدول الأوروبية تقدم أموالاً للإرهابيين بشكل غير مباشر عبر تعاونها التجاري واستثماراتها في إيران.



ولفت إلى أن خمسين سنتاً من كل دولار ينفقه الفرنسيون في إيران تذهب لدعم الإرهاب، مطالباً أوروبا بقطع علاقتها مع نظام طهران.