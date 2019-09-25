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الجبير من نيويورك يفند بالوقائع انتهاكات إيران

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شعبان 0 تبليغ

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الان تتابع الجبير من نيويورك يفند بالوقائع انتهاكات إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيويورك - الخليج 365

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأربعاء، إن محققين من الأمم المتحدة ودول أخرى، يشاركون في تحقيقات الهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية شرقي المملكة.

وأضاف الجبير خلال حديثه في حلقة نقاشية لـ”متحدون ضد إيران” في نيويورك: “سنرى ما ستظهره النتائج. نعرف على وجه اليقين أن الطائرات بدون طيار والقذائف إيرانية الصنع، ونعلم أنها أُطلقت من الشمال”.

وأعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم على منشأتي النفط في بقيق وخريص في 14 سبتمبر الجاري. وعرضت السعودية أدلة على ضلوع إيران في الهجوم.

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وقال الجبير: “نحن نتشاور مع حلفائنا في الولايات المتحدة وأوروبا حول الخيارات والخطوات التالية. وبعد الانتهاء من التحقيقات سنقرر كيف سنتحرك دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا. هذا السلوك غير مقبول”.

وأشار الجبير إلى البيان الذي أصدرته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وحملت فيه مسؤولية الهجوم على منشآت أرامكو لإيران، ووصفه بأنه “قوي للغاية، ولم نفاجأ به”.

وشدد الجبير على ضرورة الاهتمام بقضية امتلاك إيران للصواريخ، وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، إضافة إلى دعمها للإرهاب.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي: “لا يجب حماية الاتفاق النووي، وأي اتفاق يجب ألا يشمل مدة زمنية محددة”.

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