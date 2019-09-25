الان تتابع ترامب يلتقي رئيس أوكرانيا بعد الكشف عن المكالمة الكارثية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
التقى،اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي،الذي جمعه بزلينيسكي إن الديمقراطيين في تحقيقهم الأخير الذي أطلقوه لمحاكمتي يشبهون مطاردي الساحرات فيما اتهم ابن جو بايدن بالفساد و أنه هرب اموالا ضخمة من أوكرانيا.
و من جانبه قال الرئيس الأوكراني، إن مكالمته مع ترامب كانت طبيعية ولا يريد التدخل في الانتخابات الأمريكية وأنه لم يأمر بأي تحقيق فالقضاء في دولته مستقل تماما .
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