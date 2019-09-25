اخبار العالم

ترامب يلتقي رئيس أوكرانيا بعد الكشف عن المكالمة الكارثية

0 نشر
شعبان 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع ترامب يلتقي رئيس أوكرانيا بعد الكشف عن المكالمة الكارثية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

التقى،اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي،الذي جمعه بزلينيسكي إن الديمقراطيين في تحقيقهم الأخير الذي أطلقوه لمحاكمتي يشبهون مطاردي الساحرات فيما اتهم ابن جو بايدن بالفساد و أنه هرب اموالا ضخمة من أوكرانيا.

و من جانبه قال الرئيس الأوكراني، إن مكالمته مع ترامب كانت طبيعية ولا يريد التدخل في الانتخابات الأمريكية وأنه لم يأمر بأي تحقيق فالقضاء في دولته مستقل تماما .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يلتقي رئيس أوكرانيا بعد الكشف عن المكالمة الكارثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا