الان تتابع مبعوث أمريكا لإيران: الاعتداءات على أرامكو “فعل حرب” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، الأربعاء، إن يجب أن تتوقف طهران عن نشر الصواريخ الباليستية وإرسالها للحوثيين، طهران تواصل رفض الدبلوماسية.
وأضاف “على طهران أن تمتنع عن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ودعم حزب الله، سيدرك النظام الإيراني في وقت ما أنه لا بد أن يجلس على طاولة المفاوضات
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران على أن الاعتداءات على أرامكو السعودية بمثابة “فعل حرب”.
وطالب باتفاق جديد يتعامل مع برنامج طهران النووي والصاروخي ويقف ضد اعتداءاتها الإقليمية، مضيفا “عادة لا نأخذ كلام وزير الخارجية الإيراني على محمل الجد”.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أمريكا لإيران: الاعتداءات على أرامكو “فعل حرب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.