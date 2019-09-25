الحزب الجمهوري الكردستاني: يجب دعم مصر في مواجهة السياسات العنصرية لأردوغان ضد العرب

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

الحزب الجمهوري الكردستاني

كتب Advertisements سيد مصطفي

أعلن الحزب الجمهوري الكردستاني، أن السياسات التوسعية التي يتخذها نظام أردوغان حيال الدول العربية الشقيقة، ودعم المجموعات المتطرفة من منظمة القاعدة وحركة أخوان المسلمين الإرهابتين في الشمال الغربي من سوريا، إلى جانب إحتلال أجزاء من سوريا وإطلاق تهديدات لإحتلال بعض الاجزاء الأخرى، وبناء قواعد عسكرية في العراق تهدد وحدتها وإستقرارها، والتدخل في شؤون الخليج العربي من بوابة قطر بغية زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب التدخل في ليبيا ودعم المجموعات المتطرفة في طرابلس، والمتاجرة بالقضية الفلسطينية في الوقت الذي يملك نظام أردوغان أهم علاقات إقتصادية وسياسية عميقة مع إسرائيل.



وأكد الحزب عبر بيان تسلمت "الخليج 365" نسخة منه، أن جميع هذه العوامل تظهر لنجميع المتابعين مدى إتخاذ النظام التركي السياسات العدائية والخبيثة ضد الشعبين العربي والكردي والدول .العربي في الشرق الأوسط وأضاف البيان، أنه مما لا شك فيه إن الشعب الكردي والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تشكل حاجزاً قوياً وسداً منيعاً أمام تقدم الاحتلال التركي وأطماعها التوسعية، وهو ما يدفع بالنظام التركي إلى إطلاق التهديدات والوعيد لغزو الشمال السوري، وكان ذلك واضحاً من خلال الكلمة التي ألقاها رأس النظام التركي في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 74، والمنعقدة في نيويورك، حيث وضح حجم الخطط التي يدور في ذهنية هذا النظام وطبيعة معاداتها للشعب الكردي والدول العربية الشقيقة، وهو ما يؤكد لنا طبيعة توجهات النظام التركي القادمة في إرتكاب المجازر بحق الشعب الكردي السوري، وهو ما يشتهر بها الانظمة التركية خلال عقود طويلة، ومجازر سيفو بحق الأرمن ومجزرة ديرسم بحق الشعب الكردي وصولاً إلى مجزرة روبوسكي وإحتلال مقاطعة عفرين السورية وإرتكاب المجازر بحق أبنائها، والتي يرتكبها الجيش التركي والمجموعات المرتزقة التي تديرها في شمال ,وغرب سوريا. وهو ما يعيدنا إلى الأذهان العقلية العثمانية التي يتبناها النظام التركي الحالي والتي أرتكبت المجازر بحق شعوب المنطقة وفي مقدمتهم الشعب العربي . وبين الحزب، أن تصريحات رأس النظام التركي " أردوغان " أمام مجلس الأمن تحمل الكثير من الحقد والعداء ضد الشعبين العربي والكردي، وهو ما يتطلب موقفاً جدياً لمواجهة المخططات التركية الرامية إلى تقسيم المنطقة وتفتيتها وإحتلالها وإعادة امجاد الاحتلال العثماني. كما إن مشروع نظام أردوغان يحمل في طياته خطراً محدقاً على جميع الدول والشعوب الشرق الأوسطية.

واردف الحزب، أن هذا يبرز أهمية الموقف الأشقاء في جمهورية مصر، ونثمن على بيان خارجيتها التي أظهرت حقيقة وقوف الدولة المصرية " حكومة وشعباً" مع الشعب الكردي خصوصاً وعموم سوريا بوجه ألة الاحتلال والقتل التركية. كما نوجه شكراً وأمتناننا إلى الحكومة المصرية على مواقفها الدائمة في دعم القضية الكردية ووحدة الأراضي السورية.