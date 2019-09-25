أبو الغيط يلتقي رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة

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جدة - خالد شويل - واس (القاهرة) التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفد هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة الدكتور نصر الحريري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث آخر مستجدات الأزمة السورية مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية الذي أُعلن عنه أول أمس (الثلاثاء)، وما يمكن أن ينطوي عليه ذلك من فرصة يتعين اغتنامها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده. وقال بيان صادر اليوم (الأربعاء) عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة: إن أبا الغيط استمع لعرض من رئيس هيئة التفاوض حول الخطوات المقبلة للجنة الدستورية والتي يُنتظر أن تبدأ أعمالها في أكتوبر القادم.

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفد هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة الدكتور نصر الحريري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث آخر مستجدات الأزمة السورية مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية الذي أُعلن عنه أول أمس (الثلاثاء)، وما يمكن أن ينطوي عليه ذلك من فرصة يتعين اغتنامها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده. وقال بيان صادر اليوم (الأربعاء) عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة: إن أبا الغيط استمع لعرض من رئيس هيئة التفاوض حول الخطوات المقبلة للجنة الدستورية والتي يُنتظر أن تبدأ أعمالها في أكتوبر القادم.

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