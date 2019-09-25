وزير الخارجية الكويتي يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس- نيويورك التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وذلك على هامش أعمال الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الشيخ صباح الخالد عن شكره للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ومساعيه الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. من جانبه قدم مبعوث الأمين العام الشكر والتقدير لدولة الكويت على الإسهامات التي قامت بها ووقوفها بجانب الشعب اليمني ومواقفها الثابتة نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.



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