وقعوا في بعض.. مكتب إرشاد الإخوان يتنصل من محمد علي.. ومستند يكشف خطة الجماعة لنشر الفوضى الجمعة المقبل

الموجز

بعد أن قامت كتائب جماعة الإخوان الإرهابية بالداخل والخارج بالوقوف خلف المقاول الهارب محمد على بعد تطاوله على مؤسسات الدولة، عادت لتتنصل منه.



التنصل من الكومبارس

وتداولت صفحات السوشيال ميديا محضر اجتماع يرصد تحركات مكتب الإرشاد للجماعة الإرهابية حول الأحداث التى شهدتها بعض المناطق بالقاهرة وعدد من المحافظات، وسط محاولات لنشر العنف والفوضى، والتى من ضمنها التنصل من الكومبارس الهارب محمد على، وعدم رفع لافتات خلال التظاهرات واستغلال طلاب المدارس والجامعات.

محضر اجتماع يكشف

وكشف محضر اجتماع من مكتب الأرشاد، استمرار محاولات التحريض على العنف والشغب وتعطيل المصالح ومهاجمة مؤسسات الدولة رغم إجهاض الأجهزة الأمنية لكل المحاولات الفاشلة، وتوجيه القواعد الشبابية باستمرار بث روح الإحباط من تردى أوضاع الدولة فى كل المجالات، والتنصل من المدعو محمد على والتنبيه على عدم رفع لافتات أو منشورات خلال التظاهرات.

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المسئول السياسي بالجماعة

أضاف أن الاستمرار فى التصعيد وزيادة الحشد الشعبى وتشكيل ضغط على النظام لخلق حالة من الاضطراب بين أوساط الشعب، وتكليف المسئول السياسى بجميع المحافظات بالتنسيق مع كافة الأحزاب والحركات السياسية وإيصال رسالة بأن الخلاص مسألة وقت.

مسئولي الطلاب بالجماعة

وأشار إلى تكليف مسئول الطلاب بالمحافظة الاستفادة من بدء العام الدراسى ومحاولة جذب أكبر عدد من الشباب المستجد، والاستعداد لبعض الاحتجاجات داخل الجامعات الفترة القادمة.

حالة الطوارئ بالجماعة

وشدد مكتب الإرشاد على استمرار حالة الطوارئ بكل مكاتبه الإدارية استعدادا لأى تكليفات والتنبيه على أعضاء الجماعة بالاستعداد وذلك حتى التبليغ بساعة الصفر للتحرك الشامل.