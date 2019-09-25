اكدت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، "ان هناك طلبات عدة تأتي من جمعيات تعنى بشؤون السجون"، مشيرة الى "ان وزارة الدخلية تدقق في كل جمعية تريد الدخول الى السجن، لضبط الوضع، لان هناك تهريب كبير للمخدرات الى السجون،" مشيرة الى "ان هناك طرق مبتكرة لادخال المخدرات، والاهل يشاركون بإدخال المخدرات لاولادهم،" وأوضحت "ان ​وزارة الداخلية​ من مهمتها معالجة موضوع الاتجار بالمخدرات وترويجها، اما موضوع الادمان فهو من مهام ​وزارة الصحة​".

ولفتت الحسن في حديث تلفزيوني الى "ان العمل في هذا الاطار تشاركي بين الداخلية و​العدل​ والشؤون الاجتماعية والصحة والتكافل ينجح العمل" كاشفة عن "العمل على انشاء لجنة من هذه الوزارات تضع استراتيجة لمكافحة الاتجار والترويج للمخدرات، وذلك بالتوازي مع وضع خطة عمل مع الجمعيات المعنية في ​الامم المتحدة​، ب​مكافحة المخدرات​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: نعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية على وضع استراتيجة لمكافحة الاتجار بالمخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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