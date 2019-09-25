علمت قناة الـ"NBN" أن "اللقاء بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ والرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة استمر لدقيقة أو دقيقتين، حيث أكد روحاني للرئيس عون أن ايران تتابع عن كثب ما يحصل في ​لبنان​ فرد عليه الرئيس عون أن لبنان يتابع التطورات في ايران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر NBN: روحاني اكد للرئيس عون أن ايران تتابع عن كثب ما يحصل في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.