ديب: واخيرا تحركت الاشغال على طريق جوار الجوز

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ قائلا:"وأخيرا تحركت الأشغال على طريق جوار الحوز"، مضيفا:"المهم أكلنا عنب بس الناطور ما خلا ولا بقا بحقنا ، المهم النتيجة".

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