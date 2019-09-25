رابطة متقاعدي الثانوي أعلنت عن تحرك للمطالبة بتطبيق المادة 18 من قانون السلسلة

أعلنت الهيئة الإدارية ل​رابطة الأساتذة المتقاعدين​ من ​التعليم الثانوي الرسمي​ في بيان اثر اجتماعها بمقرها في الأونسكو، أنه تم "استعراض وتقييم كل ​الاتصالات​ والتحركات التي أجرتها سابقا، وناقشت الخطوات التي تنوي القيام بها، فخلصت إلى اتخاذ القرارات الآتية:

1- تجديد طلب اللقاء مع فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ لعرض ظلامتنا بعدم تطبيق المادة 18 من قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ واستبدالها ببيان من وزير المال، رغم أن القانون لا يعدل الا بقانون.

2- القيام ب​اعتصام​ على طريق ‏القصر الجمهوري وعقد ​مؤتمر​ صحافي يجري تحديد زمانه لاحقا.

3- التواصل مع أعضاء ​لجنة المال والموازنة​ لحثهم مرة أخرى على طرح تطبيق المادة 18 بحذافيرها واعتبار بيان الوزير كأنه لم يكن لعدم قانونيته.

‏4- الاعتصام أمام ​المجلس النيابي​ أثناء انعقاد لجنة المال والموازنة لمناقشة ميزانية 2020.

5- عقد جمعيات عمومية للزملاء المتقاعدين في المناطق لإطلاعهم على ما استجد في قضيتنا ومسارالدعوى المقدمة الى ​مجلس الشورى​، والتزود بآرائهم ومقترحاتهم حول خطة التحرك اللاحقة.

6- التواصل مع نقابات المعلمين العربية والدولية لطرح معاناة المتقاعدين في ​لبنان​ ليشنوا حملة تضامن معنا باتجاه ​الحكومة اللبنانية​".

وأشار المجتمعون الى أنه "على صعيد الدعوى المقدمة الى مجلس الشورى، فقد عقدت الهيئتان الإداريتان لرابطتي الأساتذة المتقاعدين من ​التعليم الرسمي​ الثانوي ومن التعليم الأساسي لقاء مع محامي الرابطة الموكل بالدعوى المقدمة، وتشاورتا معه في حيثياتها. ومن المنتظر أن يرسل المحامي الرد الثاني على ​وزارة المالية​ خلال الأيام القليلة القادمة".