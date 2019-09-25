عطالله: كالعادة مواقف الرئيس عون على منبر الأمم المتحدة ومنابر العالم مشرّفة

اعتبر وزير المهجرين ​غسان عطالله​ تعليقا على كلام رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "كالعادة مواقف فخامة الرئيس العماد ميشال عون على منبر ​الأمم المتحدة​ ومنابر ​العالم​، مشرّفة لأنها تنبع من الوطنية داخل رجل يعمل لأجل بلاده كلّ يوم وكلّ لحظة بعيداً عن الاشاعات".

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