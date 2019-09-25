عز الدين: سأكمل العمل من حيث انتهى النائب السابق نواف الموسوي

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "مشاركتي في اول جلسة لمجلس النواب من الطبيعي أن تكون للاستماع بحيث كونت فكرة عن آليات النقاش داخل المجلس".
وفي حديث تلفزيوني علق عز الدين على كلام النائب بولا يعقوبيان التي اعتبرت ان فوزه غير قانوني، لافتا الى انه "احترم رأي الزميلة يعقوبيان واعتقد ان الاجراءات فيها ما يكفي للدلالة على شرعية ما حصل ".
واعلن انه "جلست مع النائب السابق نواف الموسوي وسأكمل من حيث انتهى باعتبار اننا في حزب الله نعمل ضمن منظومة تلتزم السياسات التي يرسمها الحزب".
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