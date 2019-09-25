فادي سعد: هنيئا لإبن منطقتي جوزيف حنوش حريته وعودته الى حضن عائلته

هنأ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد جوزيف حنوش بتحريره بعد 28 يوما من خطفه من قبل مسلحين في البقاع الغربي.
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي علق سعد:"هنيئا لإبن منطقتي جوزيف حنوش حريته وعودته الى حضن عائلته وأطفاله وكل الشكر للقوى الامنية التي حررته ولكل من تضامن مع قضيته الانسانية من خلال التحركات والحملات"، معتبرا ان "تحرير جوزيف هو تأكيد أن هيبة الدولة تفرض فرضا وهي ليست عطية من أحد".
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