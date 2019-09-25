الحكومة كلفت شدياق إعداد تصور عام لتوحيد استعمال أنظمة المعلوماتية في الإدارات العامة

اشار وزير الإعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الى أن "​الحكومة​ تابعت اليوم مناقشة بنود ​الموازنة​، وقد دخلنا تفصيليا في موازنات بعض الوزارات، حيث أنجز البعض منها. وغدا، سنعقد جلسة أخرى عند الرابعة عصرا. لكن أهم القرارات التي اتخذناها اليوم هي تكليف وزير المالية، بالتنسيق مع وزيري الطاقة و​المياه​ و​الاتصالات​، إعداد تصور عام يهدف إلى توفير كلفة استخدام ​الطاقة الكهربائية​ والاتصالات في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة"، لافتا الى ان "القرار الثاني فيقضي بتكليف وزيرة ​الدولة​ للتنمية الإدارية ​مي شدياق​، بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والاستثمار عادل افيوني، إعداد تصور عام يهدف إلى توحيد استعمال أنظمة المعلوماتية المستخدمة في الإدارات والمؤسسات العامة وصيانتها".

وأوضح الجراح ان "القرار الثالث الذي اتخذه مجلس الوزراء يقضي بتكليف وزير المالية إعداد تصور عام يهدف إلى تخفيض كلفة أعمال التنظيفات والمواد الاستهلاكية في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة".

واعلن الجراح ان "وزير العمل تقدم باقتراح زيادة بنود إلى مشروع الموازنة في المواضيع التالية:تسوية أوضاع ​العمال الأجانب​ غير الشرعيين الذين دخلوا أصلا إلى ​لبنان​ بطريقة شرعية، والسماح ل​وزارة العمل​ بإصدار إجازات عمل للعمال الأجانب المؤقتين، أي أولئك الذين يعملون بشكل مؤقت خاصة في المواسم الزراعية"، لافتا الى انه "في موضوع ملف تجميع لمدارس، كُلف وزير التربية و​التعليم العالي​ إنجاز هذا الملف، وهو أنجز حتى الآن تجميع 35 مدرسة عدد تلاميذها تحت الخمسين تلميذا. وكذلك تجميع دور المعلمين بحيث يكون لكل محافظة دار معلمين واحد لتدريب أساتذة التعليم الأساس في المدارس الرسمية".