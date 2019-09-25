منصور: إيران اليوم دولة متجذرة لم تُرسم حدودها من قبل الاستعمار

أكد وزير الخارجية الأسبق عدنان منصور أن "إيران دولة متجذرة لم تُرسم حدودها من قبل الاستعمار"، مشيرا الى ان "ايران لها مكانتها في المنطقة وهي التي اثارت الخوف عند البعض على اعتبار انها كانت في خدمة السياسة الاميركية وبعد التغيرات التي حصلت بعد الثورة اصبح الغرب قلقا".
وراى منصور أن "على العرب ان يدركوا ان ايران صُورت لهم بانها دولة تهدد مصالحهم"، مشددا على ان "اميركا لا تريد اي نوع من التقارب بين العرب وايران لان اي تقارب من شأنه ان يهدد المصالح الاميركية".
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