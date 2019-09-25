منصور: إيران اليوم دولة متجذرة لم تُرسم حدودها من قبل الاستعمار

أكد وزير الخارجية الأسبق ​عدنان منصور​ أن "​إيران​ دولة متجذرة لم تُرسم حدودها من قبل الاستعمار"، مشيرا الى ان "​ايران​ لها مكانتها في المنطقة وهي التي اثارت الخوف عند البعض على اعتبار انها كانت في خدمة ال​سياسة​ الاميركية وبعد التغيرات التي حصلت بعد الثورة اصبح الغرب قلقا".

وراى منصور أن "على العرب ان يدركوا ان ايران صُورت لهم بانها دولة تهدد مصالحهم"، مشددا على ان "​اميركا​ لا تريد اي نوع من التقارب بين العرب وايران لان اي تقارب من شأنه ان يهدد المصالح الاميركية".