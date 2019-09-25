غانتس يعلن رفضه الانضمام الى حكومة برئاسة نتانياهو

أعلن رئيس أركان الجيش ال​إسرائيل​ي السابق ​بيني غانتس​ رفضه الانضمام الى حكومة اسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو. وكان اعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الاربعاء انه كلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي احدثت مأزقا سياسيا في البلاد

وقبل نتانياهو التكليف، وجدد دعوة غانتس الى الانضمام اليه في إطار حكومة وحدة، لكن غانتس سارع الى رفض هذا الامر مؤكدا انه لن يشارك في حكومة يترأسها شخص "سيواجه قرارا اتهاميا جديا".

وسيكون لدى نتانياهو مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة مع إمكان تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين. وفي حال أخفق في تحقيق ذلك، يمكن لريفلين أن يكلف شخصية أخرى.

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