الرئيس عون: يتم إعداد المواد لنظام اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار والبرامج العائدة لها

أكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ خلال لقائه الممثل السامي للامم المتحدة لتحالف الحضارات ميغل انخل موراتينوس أنه "يتم إعداد المواد لنظام اكاديمية ​الانسان​ للتلاقي والحوار والبرامج العائدة لها".

من جهته أكد موراتينوس للرئيس عون أنه سيزور لبنان للبحث في كيفية وضع الاكاديمية على طريق التنفيذ، مشيرا الى ان "صلب مهامي المكلف بها من الامين العام للامم المتحدة هو تشجيع الحوار بين الحضارات وكل ما يساهم في تعميم ثقافة السلام والتعاون بين الدول، ومن خلال مسؤوليتي الجديدة يمكن للبنان التعاون مع مكتبي من اجل المساعدة لإنشاء هذه الاكاديمية لا سيما لناحية وضع البرامج والاسس في مجالي الثقافة والتربية."

من جهة اخرى بحث الرئيس عون مع رئيس ايرلندا مايكل هيغينز، بحضور الوفدين اللبناني والايرلندي، العلاقات بين البلدين، وكان تأكيد على ضرورة تعزيزها في كافة المجالات. وأشار الرئيس الايرلندي الى الخلفية الثقافية للشعب اللبناني، معتبرا أن للبنان دورا عالميا مميزا، حضاريا وثقافيا.

وأجرى الرئيسان عون وهيغينز جولة أفق تناولت التطورات في المنطقة، وأعرب الرئيس عون عن امتنانه للدور الذي تلعبه الكتيبة الايرلندية، محييا العسكريين الايرلنديين المشاركين في "اليونيفيل" الذين يتجاوز عددهم 465 عنصرا، كما حيا ارواح 47 ايرلنديا سقطوا على ارض الجنوب خلال فترة عملهم مع اليونيفيل.

وأكد الرئيس الايرلندي عن رغبة بلاده بأن تتمثل في مجلس الامن الدولي للعام 2021 -2022 معربا عن أمله في أن يدعم لبنان بلاده لهذا الترشيح.

وتمت، خلال اللقاء، مناقشة السبل الآيلة الى تطوير التعاون ولا سيما في المجال الثقافي والانساني بعد إقرار الامم المتحدة إنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان.