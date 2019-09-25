باسيل التقى نظيره القطري ودعاه إلى أن تستثمر بلاده في لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في إطار لقاءاته في الأمم المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول البحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، والتطورات في سوريا خصوصا، والمنطقة عموما.
ودعا باسيل نظيره القطري إلى "أن تستثمر بلاده في لبنان، خصوصا في المجال النفطي".
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