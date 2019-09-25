باسيل التقى نظيره القطري ودعاه إلى أن تستثمر بلاده في لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، في إطار لقاءاته في ​الأمم المتحدة​، نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير ​خارجية قطر​ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول البحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، والتطورات في ​سوريا​ خصوصا، والمنطقة عموما.

ودعا باسيل نظيره القطري إلى "أن تستثمر بلاده في ​لبنان​، خصوصا في المجال النفطي".