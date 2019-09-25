أ ف ب: جونسون يتحدى المعارضة البريطانية أن تطرح الثقة بحكومته

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ تحدّى المعارضة البريطانية أن تصوت على الثقة بحكومته بهدف تجاوز الازمة السياسية الناجمة عن ​بريكست​.

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