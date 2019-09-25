شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": الثورة الصناعية فرصة للارتقاء بقطاع الأعمال واستثمار الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن التكنولوجيا المالية تستطيع خلق مجالات عدة فى قطاع الاستثمار، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب، وذلك عن طريق نشر ثقافة التكنولوجيا المالية والفرص الكبيرة التى تتحها للشباب فى ظل الثورة الصناعية الرابعة ونتائجها المالية والتى ستغير جذريا للواقع الذى نعيش فيه من حيث حل المشكلات وفرص العمل والاستثمار.

وأضافت مى البطران، فى كلمتها خلال مؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر - رؤية رجال الأعمال"، أنه لا بد من الاهتمام بقوانين الملكية الفكرية، والاستثمار فى التنمية القطاعية فى مجالات التكنولوجيا المختلفة، مخاطبةً المالية عن أخر ما توصلت إليه الوزارة من ترخيص السيارات الكهربائية، لما لها من أهمية بالغة فى فتح فرص العمل والاستثمار وحفاظ على البيئة فى الثورة الصناعية

وطالبت وكيل لجنة الاتصالات، الوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارة المالية برفع القيمة المضافة عن شركات تكنولوجيا الاتصالات أسوة بالبنوك، والتكاتف بين كافة مؤسسات الدولة بمخاطبة الشباب وتوعيتهم بأهمية التكنولوجيا وتأثيرها على الدول، مشيرًة أنه بعد تطبيق القانون بعامين تأثرت شركات تكنولوجيا المعلومات والسوفت وير المصرى بالسلب، فضلا عن أن الفترة المقبلة تحتاج تنمية هذا القطاع وخاصة فى القطاع المالى "الفين تيك" حتى يتم الارتقاء بالاقتصاد المصرى.