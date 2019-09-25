شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال المحامين المشاركين فى المؤتمر العام بالغردقة بالمزمار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد منذ قليل، عشرات المحامين من جميع المحافظات،على السرادق المقام به المؤتمر العام السنوى الذى يعقد برئاسة النقيب العام، سامح عاشور، بمدينة الغردقة تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة ".

وكان فى استقبال المحامين، فرقة طبل ومزمار بلدى، كما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط السرادق ووضعت بوابات إلكترونية أمام السرادق.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر مساء اليوم بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء، ويضم المؤتمر خمس لجان تبدأ عملها فى اليوم التالى للافتتاح، وهي: ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومدونة السـلـــوك المهـــنى، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة. ويشارك بالمؤتمر 6500 محام، ولفيف من القيادات النقابية من مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، إضافة لعدد من نقباء المحامين العرب، وأعضاء بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.‎