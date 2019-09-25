كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير بمعهد الشرق الأوسط : لا يُعتمد على واشنطن كلاعب أساسي في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جيرالد فيرستين، الخبير بمعهد الشرق الأوسط فى واشنطن، عن الموضوعات المرتبطة بالتغيرات العولمية فى المنطقة، وقال " عندما تنظر للتغيرات الجغرافية السياسية فى المنطقة، يجب أن ترى أن منظور الولايات المتحدة الامريكية للشرق الاوسط تغير، وان هذه المشكلة التى جاءت عن طريق الشعور أنه لا يمكن الاعتماد على أمريكا كلاعب اساسى فى هذه المنطقة. وأضاف قائلاً: منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، اذا رأيت إلى 2003 وغزو العراق وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية كشئ مهم جدا للسيايسة الخارجية الامريكية، لان الغزو فتح الباب لتقديم الديمقراكطية فى المنطقة، واعادة تشكيل الشرق الاوسط فى تخيلنا والذى كان مصدر رعب لنا، هذا التخيل سقط وأخفق، وأمريكا فى 18 عام كانت فى تدخل عسكرى فى أفغانسان، والعراق، وكان هناك شعور ولد بعد ردود الافعال فى المنطقة، وهى أمور تحدث عنها أوباما بأن هناك شعور باالجهاد لدى الامريكيين".

وتابع: يعقد معهد الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مؤتمراً لمدة يوم واحد تحت عنوان مصر في شرق أوسط متغير" بمشاركة عدد كبير من الخبراء من مصر والولايات المتحدة وذلك علي هامش الإجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة بمدينة نيويورك

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واضاف " فى الايام السابقة رأينا قدرة أمريكا على أنتشار بعض قواتها، وترامب أمن المصادر الطبيعبة والقدرة على تصدير النفط، لكن فى واقع الامر هناك أهتمام للاستجابة لهذه الادارة من ناحية أنه اذا كان ترامب يريد الانسحاب، لكن هذا المنظور بان الانسحاب الكامل من المنطقة، هناك السعودية والامارات ، واذا لم تلعب أمريكا هذا الدور مرة أخرى عليهم اتخاذ المسئوليات بأنفسهم، فى اليمن نجد احساس أمريكى خاصة بين العامة أن التأكيد على الحل السياسى للصراع، وحل داخلى والتأكيد أن الدفاع الرئيسى والمشترك فى الصراع اليمنى هو الصراع السعودى الايرانى، وفى واقع الامر ان السعودية لن تستجيب لضغوط امريكا وستستمر لما يعتبرونه أمر أمنى ومهم جدا لهم".

وتحدث الدكتور محمد كمال، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن اهم التغيرات الاستراتيجية التى شهدتها منطقة الشرق الاسط فى المرحلة الاخيرة وموقف مصر منها، وتراجع الاهتمام الامريكى بمنطقة الشرق الاوسط وريادة دور القوى الاقليمية كبديل للدور الامريكى، وتراجع الاهتمام باصراع العربى الاسرائيلى وزياجدة الاهتمام بايران، وزيادة اهمية مناطق جغرافية أخرى مثل شرق البحر المتوسط والبحر الاحمر كمناطق اصبحت مصدر للصراع، من ناحية ومصدر ايضا للتعاون بين الدول المختلفة.

وقال كمال أنن مصر تتعامل بحرص شديد مع هذه التغيرات الاقليمية وترفض التورط العسكرى فى اى من النزاعات الموجودة فى المنطقة، وتتبنى الحل السلمى القائم على استعادة الدولة ومؤسساتها المختلفة كاساس لحل عدد من الصراعات مثل سوريا وليبيا واليمن، مؤكداً ان مصر تسعى لعمل تحالفات وتعاون مع عدد من الدول العربية الشقيقة من اجل حل هذه الصراعات، وان هناك اهتمام مصرى كبير بشرق المتوسط والتعاون من اجل تطوير الغاز من أجل شعوب المنطقة، وقال أن مصر ايضا تشجع ان تكون هناك مبادرات من القوى الكبرى مثل امريكا وروسيا للمساهمة فى حل نزاعات المنطقة وعدم ترك النزاعات فقط للقوى الاقليمية ذات المصالح التى تتعارضص مع مصالح جموع جدول المنطقة.