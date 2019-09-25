كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تشير إلى انتهاكات خطيرة وممنهجة للقانون الدولي ترتكبها إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، أن إيران ارتكبت انتهاكات خطيرة وممنهجة للقانون الدولي، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وكان قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا اتفقوا على تحميل إيران مسؤولية الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبر منشأتين نفطيتين سعوديتين، مطالبين طهران بتغليب خيار الحوار على "الاستفزاز".

بريطانيا لا تزال تدعم بيانا مشتركا مع ألمانيا وفرنسا يحمل إيران المسؤولية عن هجوم استهدف منشأتي نفط سعوديتين في الشهر الجاري.

وأيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ما توصلت إليه الأمم المتحدة بشأن هجمات بقيق وخريص.

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وقال القادة في بيان مشترك عقب لقاء ثلاثي عقدوه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمل مسؤولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر".

تبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 سبتمبر الجاري، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

وتسببت الهجمات باشتعال حرائق كبيرة ووقوع أضرار جسيمة، مما أدى إلى خفض إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم (السعودية) إلى النصف، بوقف 5.7 مليون برميل يوميا من صادراتها.