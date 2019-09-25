كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني: العقوبات الأمريكية هي الأقسى في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، العقوبات الأمريكية على بلاده بـ"الأكثر قسوة في التاريخ".
وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الولايات المتحدة بذلت الكثير من الجهود لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي"، متهماً "بالقرصنة الدولية وبالقتل الصامت لأمة عظيمة".
وفي سياق متواصل، استبعد الرئيس الإيراني التفاوض مع الولايات المتحدة تحت ضغط العقوبات، مؤكداً أن بلاده لن تتفاوض مع "عدو لتركع إيران، باستخدام أسلحة الفقر والضغط"، على حد تعبيره.
وأضاف في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "أود أن أعلن أن ردنا سلبي على أي مفاوضات في ظل العقوبات"، وشدد على ضرورة عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، والذي انسحبت منه حكومة الرئيس دونالد ترامب قبل أي مفاوضات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق، إن الولايات المتحدة، فرضت، عقوبات على شبكتين لارتباطهما ببرنامج إيران الصاروخي.
عقوبات امريكية
قالت الوزارة في بيان إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونج كونج واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.
وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.
تأتي العقوبات في إطار حملة أمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، التي تتهمها بالسعي للحصول على أسلحة نووية ودعم الإرهاب، وتصنيف حرسها الثوري إرهابيا، وإرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln" رفقة قاذفات من طراز "B-52" إلى منطقة الخليج بسبب "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.